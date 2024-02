XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (14.02.2024/ac/a/d)



Die jüngsten Aussagen Trumps, dass die USA NATO-Staaten nicht unterstützen würden, welche nicht genügend Ausgaben in Richtung ihrer Verteidigung tätigen würden, hätten die allgemeine Verunsicherung rund um die mögliche Wiederwahl des ehemaligen US-Präsidenten neuerlich angeheizt. Gleichzeitig sei damit zu rechnen, dass zahlreiche NATO-Staaten alsbald ihre Ausgaben tatsächlich in diese Richtung deutlich erhöhen würden.Dies treibe die Kurse der Rheinmetall-Aktie derzeit weiter in Richtung Norden und die ohnehin bereits starke Rally erhalte somit neuerlich frischen Treibstoff. Zuletzt habe das Papier aus einer Konsolidierung nach oben ausbrechen und ähnlich wie zu Beginn des Jahres ein neues Kaufsignal zünden können. Weiterhin sehe man hier eine klare Folge von höheren Hochs und höheren Tiefs. Die Bullen hätten das Zepter fest in der Hand und Rheinmetall befinde sich derzeit auf einem neuen Allzeithoch.Aus technischer Sicht sei vor allem die 20-Tage-Linie überaus interessant. Der gleitende Durchschnitt sei das letzte Mal per Schlusskurs im November des vorigen Jahres kurzzeitig verletzt worden. Seither seien die Kurse konstant darüber geblieben. Dies scheine die Messlatte für den nach wie vor intakten Aufwärtstrend zu sein. Das Gesamtbild bleibt bullisch, so Achim Mautz von LYXN Broker. (Analyse vom 14.02.2024)