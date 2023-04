XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (16.04.2023/ac/a/d)



Die Rheinmetall-Aktie habe sich in der abgelaufenen Handelswoche wieder vom heftigen Rücksetzer der Vorwoche erholt und nähere sich wieder dem Rekordhoch bei 281,30 Euro. Angesichts der guten Stimmung für die gesamte Rüstungsbranche seien noch höhere Kurse drin. Die DZ BANK bleibe optimistisch gestimmt.Rheinmetall sei trotz eines voraussichtlich saisonal schwachen ersten Quartals voll auf Kurs, so Analyst Holger Schmidt in einer neuen Studie. Der Düsseldorfer Konzern profitiere von steigenden Verteidigungsausgaben sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern. Die aktuelle Entwicklung sei immer noch erst der Beginn eines längerfristigen Zyklus. Den fairen Wert für die Rheinmetall-Aktie beziffere Schmidt auf 295 Euro. Damit sehe er noch mehr als 10% Luft nach oben. Er rate entsprechend weiterhin zum Kauf der Rheinmetall-Aktie.Starke langfristige Aussichten, ein attraktiver Chart und eine Bewertung, die trotz Rally noch Luft nach oben lasse: Die Rheinmetall-Aktie habe das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Auch wenn eine Verschnaufpause möglich erscheine, sollten Anleger die Gewinne weiter laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.04.2022)