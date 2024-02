XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (16.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) charttechnisch unter die Lupe.Bei der Rheinmetall-Aktie würden derzeit verschiedene Aspekte zusammenkommen. Zum einen mache der Rüstungstitel gemäß der objektiven Selektion der Analysten anhand von sieben verschiedenen Indikatoren bereits das ganze Jahr 2024 eine gute Figur. Zum anderen diene der Titel als Lehrbuchbeispiel für einen der Lieblingsansätze der Analysten, welcher das Konzept der Relativen Stärke (Levy) mit dem Abschluss charttechnischer Konsolidierungsformationen kombiniere. An dieser Stelle werde es besonders spannend, denn mittlerweile sei das (Mindest-)Kursziel von 365 EUR - abgeleitet aus der im vergangenen Jahr ausgeprägten Flagge - mehr als ausgeschöpft worden. Dennoch sei der laufende Aufwärtstrend absolut intakt. Letzteres lasse sich bspw. an der höchsten RSL aller DAX®-Titel festmachen.Darüber hinaus sei die Rheinmetall-Aktie mit einem Zuwachs von 31% in diesem Jahr der absolute Topperformer. Aber auch unter Risikogesichtspunkten biete der Kursverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. So bietet sich das jüngste Aufwärtsgap bei 341,20/338,00 EUR zusammen den jüngsten Wochenhoch bei 338/336 EUR als neue Absicherung gen Süden an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 16.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link