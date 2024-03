ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (04.03.2024/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Nach dem phänomenalen Lauf der letzten beiden Jahre liege die Rheinmetall-Aktie in diesem Jahr nach nur zwei Monaten schon wieder fast 50% im Plus. Damit habe der Rüstungskonzern die "pole position" unter allen DAX®-Titeln inne. Aufgrund unserem "Faible" für Momentum Strategien war das Papier an dieser Stelle ein regelmäßig und gern gesehener Gast, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Im Verlauf der laufenden Rally habe die Aktie inzwischen ihr Allzeithoch bis auf 434,80 EUR ausbauen können. Damit notiere die Aktie seit drei Wochen oberhalb des oberen Bollinger Bandes (akt. bei 404,76 EUR) - bei gleichzeitig sehr weit auseinanderliegenden Begrenzungen des Volatilitätsindikators. Beides seien Anzeichen dafür, dass der Titel kurzfristig heißgelaufen sei. In die gleiche Kerbe schlage derzeit der MACD, denn der Trendfolger notiere höher denn je! Wenngleich der aktuelle Aufwärtstrend absolut intakt sei, gewinne eine aktive Risikosteuerung an Bedeutung. Die jüngsten Kurslücken bei 391,30/389,30 USD bzw. 341,20/338,00 EUR würden erste wichtige Haltezonen markieren. (Analyse vom 04.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:433,70 EUR +0,63% (04.03.2024, 09:50)XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:434,20 EUR +1,19% (04.03.2024, 09:36)