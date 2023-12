Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

286,30 EUR +0,49% (27.12.2023, 17:08)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

286,00 EUR +0,46% (27.12.2023, 16:52)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (27.12.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Die Rheinmetall-Aktie sei der stärkste DAX-Wert im laufenden Jahr. Mehr als 50 Prozent habe der Rüstungskonzern und Autozulieferer bislang zugelegt und beständig neue Rekordhochs erreicht. Die hohe Nachfrage nach Verteidigung dürfte auch künftig anhalten. In Deutschland sei sogar ein neuer Rekord aufgestellt worden.Bis Mitte Dezember habe die Ampelregierung Rüstungsexporte für mindestens 11,71 Mrd. Euro genehmigt. Damit sei der alte Rekord aus dem Jahr 2021 von 9,35 Mrd. Euro deutlich um 25 Prozent übertroffen worden. Gegenüber dem Vorjahr seien dies sogar 40 Prozent mehr. Mehr als ein Drittel der Exporte seien dabei an die Ukraine gegangen.Insgesamt seien knapp 90 Prozent der genehmigten Ausfuhren an Staaten der EU und der NATO, die Ukraine sowie auf Staaten, die bei der Rüstungsexportkontrolle genauso oder ähnlich wie NATO-Staaten behandelt würden - zum Beispiel Japan, Australien oder Südkorea. Darüber hinaus seien auch Waffen und Rüstungsgüter an sonstige Drittländer wie Israel, Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emirate gegangen.Ursprünglich habe die Ampelregierung die Rüstungsexporte eindämmen und sogar ein entsprechendes Kontrollgesetz auf den Weg bringen wollen. Doch der Ukraine-Krieg habe für eine Kehrtwende gesorgt, die Bundeskanzler Olaf Scholz bereits im Februar 2022 in seiner "Zeitenwende"-Rede verkündet habe. Für Rüstungskonzerne wie Rheinmetall bedeute das einen regelrechten Auftragsboom mit deutlich steigenden Umsätzen bei gleichzeitig höheren Margen.Neue Rekordhochs dürften eine Frage der Zeit sein, Rheinmetall gehört nach wie vor zu den attraktivsten Aktien im DAX, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link