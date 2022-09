Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (01.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs seien Rüstungsaktien lange stark gefragt gewesen. Aber bereits in den vergangenen Wochen seien die Papiere von Rheinmetall und HENSOLDT nicht mehr in Fahrt gewesen. Mittlerweile hätten beide sogar starke Verkaufssignale geliefert. Mit jeweils rund 5% Minus setze sich die Talfahrt der einstigen Highflyer fort.Verschobene Rüstungsaufträge der Bundesrepublik sowie verlorene Ausschreibungen in der Slowakei und Tschechien hätten zuletzt bereits etwas auf die Stimmung gedrückt. Dem sehr schwachen Gesamtmarkt hätten Rheinmetall und HENSOLDT nicht mehr trotzen können. Dennoch könnte die Rheinmetall-Aktie an der 150-Euro-Marke nun erst einmal Unterstützung finden. Vor Beginn des Krieges habe sie um die 100 Euro gekostet.Rheinmetall und HENSOLDT seien charttechnisch angeschlagen. Die Bewertungen seien aber niedrig, die Auftragslage bleibe gut. Rüstung und Verteidigung werde auch in den kommenden Jahren gefragt bleiben. Sobald eine Beruhigung am Gesamtmarkt erkennbar seien, seien die aktuellen Kurse Kaufkurse, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rheinmetall-Aktie: