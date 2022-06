ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (23.06.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) charttechnisch unter die Lupe.Bei einem der relativ stärksten Papiere auf dem deutschen Kurszettel hätten sie zuletzt auf die Ausprägung eines Dreiecksmusters hingewiesen. Mit dem Spurt über den kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 214,00 EUR) habe die Rheinmetall-Aktie die seinerzeit beschriebene Konsolidierungsformation inzwischen aufgelöst. Damit sei eines der Lieblingssetups der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt erfüllt, welches den Faktor "Momentum" mit charttechnischen Konsolidierungen verknüpfe. Während die Relative Stärke (Levy) ein Engagement in Richtung des übergeordneten Trends gewährleiste, signalisiere das abgeschlossene Dreieck, dass der besagte Trend nun wieder Fahrt aufnehme. Aus der Höhe der trendbestätigenden Formation ergebe sich sogar ein langfristiges Anschlusspotenzial von rund 50 EUR. Ein neues Allzeithoch oberhalb der Marke von 225 EUR würde in diesem Kontext für ein zusätzliches Ausrufezeichen sorgen. Die aktuelle Ausbruchssituation gebe Anlegern zudem die Gelegenheit, den Stop-Loss nachzuziehen. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft nicht mehr in den o. g. alten Korrekturtrend zurückzufallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 23.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:214,20 EUR -1,52% (23.06.2022, 08:59)XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:217,60 EUR -2,86% (22.06.2022, 17:38)