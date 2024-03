ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (21.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall: Starkes Signal - AktienanalyseRheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) kann sich angesichts des Rüstungsbooms vor Aufträgen kaum retten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zahlreiche Großorders der Bundeswehr und anderer Streitkräfte seien zuletzt unter Vertrag genommen worden, vor allem im Munitionsbereich, bei Gefechtsfahrzeugen und der Flugabwehr. Insgesamt sitze der Rüstungskonzern auf einem Orderbuch von 38,3 Mrd. Euro - so viel wie nie zu vor in der Unternehmensgeschichte. Auf dieser Basis wolle Rheinmetall den Umsatz bis 2026 auf 13 Mrd. bis 14 Mrd. Euro steigern. Die operative Gewinnmarge solle dann bei mehr als 15 Prozent liegen. Die Wachstumsaussichten würden an der Börse gut ankommen, die Rheinmetall-Aktie marschiere von Rekord zu Rekord. Trotz des erhöhten Niveaus hat Aufsichtsrätin Susanne Hannemann zugegriffen: 115 Aktien zu je 448,90 Euro - ein starkes Signal, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 11/2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:484,30 EUR +1,59% (21.03.2024, 13:08)XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:484,10 EUR +1,36% (21.03.2024, 12:53)