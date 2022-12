Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (21.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.18 Schützenpanzer des Modells "Puma" hätten sich als nicht funktionsfähig erwiesen. Die Bundesregierung kappe die Käufe, die Hersteller würden unter Druck geraten. Entsprechend verliere auch die Aktie von Rheinmetall.Analyst David Perry von J.P. Morgan bleibe dennoch bullish. Perry habe Rheinmetall auf "overweight" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Die massiven Verluste der Rheinmetall-Aktie aufgrund der Probleme des Schützenpanzers Puma habe er als Überreaktion gewertet. Mit Auftragsverlusten rechne er nicht, obwohl die Bundesregierung keine weiteren Fahrzeuge kaufe, bis sich diese als stabil erweisen würden. Die größte Unsicherheit für Investoren bestehe aktuell in der Ungewissheit zum Ausmaß der technischen Fehler sowie in der Frage nach der Verantwortung, so Perry.Der Aufwärtstrend der Rheinmetall-Aktie sei durch das Debakel jäh unterbrochen worden. Jüngst sei der Kurs unter die psychologisch wichtige 200-Tage-Linie bei 182,99 Euro gefallen. Im Fokus stehe nun die Unterstützung bei 177,31 Euro (GD 50), die den Kurs auffangen sollte.Der Rheinmetall-Aktie würden kurzfristig weitere Verluste drohen. An den langfristigen Aussichten habe sich aber nichts geändert: Blicke man auf die stark steigenden Rüstungsausgaben, führe an Rheinmetall in Zukunft kein Weg vorbei.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link