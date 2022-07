Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

193,00 EUR +3,43% (07.07.2022, 11:34)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

192,85 EUR +2,96% (07.07.2022, 11:49)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (07.07.2022/ac/a/d)





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Shortseller Qube Research & Technologies Limited erhöht Short-Position in Aktien der Rheinmetall AG:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited bleiben im Attacke-Modus gegen die Aktien der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF).Der in London, England, ansässige Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited hat am 05.07.2022 seine Netto-Leerverkaufsposition von 1,00% auf 1,12% der Rheinmetall-Aktien ausgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Rheinmetall-Aktien:1,12% Qube Research & Technologies Limited (05.07.2022)Börsenplätze Rheinmetall-Aktie: