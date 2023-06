XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

243,40 EUR -4,88% (26.06.2023, 11:32)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (26.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Die Rheinmetall-Aktie habe einen schlechten Wochenstart erwischt, am Montagvormittag notiere sie fas 5% im Minus. Der Putschversuch der russischen Wagner-Gruppe am Wochenende scheine den Anlegern Hoffnung auf ein zeitnahes Ende des Kriegs in der Ukraine zu machen. Bei aller Ungewissheit spreche zumindest der Aktienmarkt eine klare Sprache. Denn die Abschläge bei Rheinmetall würden darauf hindeuten, dass der Markt eine Entspannung im Ukraine-Konflikt einpreise.Und die Korrektur bei der Rheinmetall-Aktie könnte sogar noch ein wenig weiter gehen. Denn der Kurs sei am GD50 bei 256,60 Euro abgeprallt und habe bereits das Gap vom 16. Juni geschlossen. Es käme deshalb nicht überraschend, wenn auch das nächste Gap vom 12. Juni in den nächsten Tagen geschlossen werde und der Kurs dadurch bis auf 240,50 Euro abrutsche. Sollte das Abwärtsmomentum anhalten, diene das Juni-Tief bei 232,80 Euro als nächste Unterstützung. Falle der Kurs überraschenderweise auch unter diese Marke, sollten die Bullen spätestens an der 200-Tage-Linie bei 217,90 Euro wieder das Runder übernehmen und einen Boden einziehen können. In diesem Bereich würden sich auch die Hochs von April bis Juli 2022 befinden und zusätzlich als starke horizontale Unterstützung fungieren.Komme es zu einer Entspannung im Ukraine-Krieg, dürfte es zu weiteren Gewinnmitnahmen bei Rheinmetall kommen. Dennoch bleibe die geopolitische Lage insgesamt - auch mit Blick auf Taiwan - angespannt. Kurzfristige Rücksetzer seien deshalb aus Sicht des Aktionärs eine Kaufgelegenheit, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.06.2023)Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:244,00 EUR -4,20% (26.06.2023, 11:49)