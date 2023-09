Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

253,70 EUR +1,00% (12.09.2023, 15:26)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

254,00 EUR +0,87% (12.09.2023, 15:10)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (12.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Rheinmetall habe den im November vergangenen Jahres angekündigten Erwerb sämtlicher Anteile von Expal Systems vor wenigen Wochen abgeschlossen. Damit baue der Düsseldorfer Rüstungskonzern seine Position als wichtiger Lieferant der NATO-Streitkräfte aus, erhöhe in Folge die eigenen Produktionskapazitäten insbesondere im Bereich der Artillerie-, Mörser- und Mittelkalibermunition und werde aus Sicht der Deutschen Bank künftig auch profitabler. Sie habe das Kursziel für die Rheinmetall-Aktie von 275 auf 300 Euro angehoben und ihre Kaufempfehlung bestätigt.Expal Systems sei mit einem Jahresumsatz von rund 400 Mio. Euro einer der größten Munitionshersteller in Europa. Laut Vorstandschef Armin Papperger würden die Kapazitäten ausreichen, um den Umsatz weiter auf bis zu 700 Mio. Euro zu erhöhen. Rheinmetall habe für den margenstarken spanischen Munitionshersteller rund 1,2 Mrd. Euro bezahlt.Seit Monaten tendiere die Rheinmetall-Aktie in einer ausgedehnten Dreiecksformation seitwärts. Zuletzt sei dabei die unter Begrenzung im Bereich um 241 Euro getestet worden. Zum Wochenstart könne sich die Aktie wieder von dieser Unterstützung lösen. Um aus dieser Formation nach oben auszubrechen, müsse sie den Widerstand bei rund 270 Euro überwinden.Hinweis auf Interessenkonflikte: Derivate auf Rheinmetall befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rheinmetall-Aktie: