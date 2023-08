Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (11.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Rüstungskonzern Rheinmetall habe trotz einer weiter schwächelnden Marge seine Jahresziele bestätigt. Der anhaltende Rüstungsboom beschere dem Konzern weiterhin hoch dotierte Aufträge. Vor diesem Hintergrund erwarte der Vorstand um Armin Papperger einen sehr starken Anstieg des Geschäfts im zweiten Halbjahr.Im abgelaufenen zweiten Quartal habe Rheinmetall seinen Umsatz um 6,4 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Euro gesteigert, wie der Konzern am Donnerstag mitgeteilt habe. Vor allem das Geschäft mit der Bundeswehr sowie deren Partnern in der EU und Nato hätten zum Wachstum beigetragen, habe es geheißen. Überdurchschnittlich stark seien die Erlöse etwa im Geschäft mit militärischen Rad- und Kettenfahrzeugen gestiegen. Der militärische Bereich mache laut Mitteilung mehr als 70 Prozent des Konzernumsatzes aus."Vonseiten der Bundesregierung gibt es eine klare Botschaft: Jede Munition, die fertig produziert ist, werden wir kaufen", habe Konzernchef Papperger in einer Analystenkonferenz gesagt. Allein das Geschäft mit Munition werde im zweiten Halbjahr um fast die Hälfte zulegen. Im vierten Quartal werde Rheinmetall mehr als 40 Prozent des Jahresumsatzes und mehr als 50 Prozent des operativen Ergebnisses einstreichen, so Papperger. "Deshalb habe ich keine Zweifel, dass wir unsere Jahresziele erreichen werden." Erst kürzlich habe Rheinmetall in einer einzigen Woche Verträge mit einem Auftragsvolumen von über 7 Milliarden Euro unterzeichnet. "Das ist ein neuer Rekord für uns."Die DZ BANK habe den fairen Wert für Rheinmetall von 295 auf 305 Euro angehoben und die Einstufung auf "kaufen" belassen. Die Q2-Zahlen hätten nicht überrascht, so Analyst Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte habe seine Schätzungen aktualisiert und dabei auch die erfolgreiche Übernahme des spanischen Munitionsherstellers Expal Systems berücksichtigt. Derweil sei und bleibe die Saisonalität ausgeprägt und jahresendlastig. Der sprunghaft verbesserte Auftragseingang sei ein wichtiges Signal für künftiges Wachstum des Rüstungskonzerns und Automobilzulieferers.Marion Schlegel von "Der Aktionär" sieht den jüngsten Rücksetzer als langfristige Zukaufchance. (Analyse vom 11.08.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link