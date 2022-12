Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (27.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Die Bundesregierung habe in diesem Jahr Rüstungsexporte für mindestens 8,35 Mrd. Euro genehmigt. Das sei bereits jetzt der zweithöchste Wert in der Geschichte der Bundesrepublik. Nur im vergangenen Jahr sei die Zahl mit 9,35 Mrd. Euro noch höher gewesen. Dementsprechend stark hätten sich im zurückliegenden Jahr die Rüstungswerte um Rheinmetall und HENSOLDT (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000) präsentiert.Mehr als ein Viertel der vom 1. Januar bis 22. Dezember gelieferten Waffen und militärischen Ausrüstung sei in die von Russland angegriffene Ukraine gegangen. Das gehe aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen hervor. Das Schreiben liege der Deutschen Presse-Agentur vor.Die Ampel-Regierung habe sich in den Koalitionsverhandlungen auf Drängen von SPD und Grünen eigentlich vorgenommen, die Rüstungsexporte zurückzufahren. Dann sei mit dem Ukraine-Krieg die Kehrtwende gekommen. Das selbst auferlegte Verbot von Waffenlieferungen in Kriegsgebiete sei von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in seiner "Zeitenwende"-Rede am 27. Februar einkassiert worden - ein Bruch mit seit Jahrzehnten geltenden Grundsätzen.Seitdem seien Rüstungslieferungen für 2,24 Mrd. Euro für die Ukraine genehmigt worden. Der hohe Gesamtwert der Ausfuhrerlaubnisse sei aber nicht alleine darauf zurückzuführen. Auch ohne die Ukraine seien Exporte im Wert von mehr als sechs Mrd. Euro genehmigt worden. Zum Vergleich: In den 16 Regierungsjahren von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sei die 6-Milliarden-Marke nur fünf Mal überschritten worden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link