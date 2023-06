Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (12.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Rüstungsaktien seien am heutigen Montag gefragt. Die Aktie von Rheinmetall notiere gegen Mittag 2,8 Prozent im Plus bei 247,20 Euro und sei damit derzeit der drittstärkste Werte im DAX hinter adidas und Sartorius. Die Aktie von Hensoldt liefere ein ähnliches Bild im MDAX. Mit einem Plus von 4,3 Prozent sei das Papier im Index der mittelgroßen Werte derzeit der drittstärkste Wert des Tages.Die Rheinmetall-Aktie reagiere dabei auf zuversichtliche Äußerungen des Konzernchefs zum Kurspotenzial. Wie Vorstandschef Armin Papperger dem Redaktionsnetzwerk Deutschland ("RND") in einem Interview vom Samstag gesagt habe, halte er mittelfristig eine Bewertung von 17 Milliarden Euro für Rheinmetall für realistisch. Aktuell sei das Unternehmen an der Börse mit rund 10,5 Milliarden Euro bewertet.Händler würden von dieser Aussage positive Impulse für die Aktie sehen, "auch wenn die von Papperger für seine Einschätzung genannten Zahlen für den Betriebsgewinn von den aktuellen Zielen für das Geschäftsjahr 2025 abgeleitet sind", wie einer von ihnen präzisiert habe.Die Aktie von Hensoldt hingegen profitiere von einem positiven Analystenkommentar. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux habe die Aktie des Rüstungselektronikherstellers Hensoldt von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 33 Euro bestätigt. Wenn eine aus fundamentalen Gründen geschätzte Wachstumsaktie wie Hensoldt fast ein Viertel von ihrem Rekord zurückkomme und die Hälfte der Gewinne der vorherigen Aufwärtsbewegung einbüße, ziehe dies eine Überprüfung der Investmenteinschätzung nach sich mit der Schlussfolgerung, dass dies eine Kaufgelegenheit sei, so die Analysten in einer am Montag vorliegenden Studie.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link