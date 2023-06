Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

246,00 EUR +0,37% (27.06.2023, 09:02)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

245,20 EUR -4,18% (26.06.2023, 17:35)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (27.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die brisante Lage in Russland mit dem Putsch-Versuch durch die Söldnergruppe Wagner und ersten Spekulationen, dass dieser inszeniert gewesen sein könnte, habe Rüstungswerte zu Wochenbeginn in Mitleidenschaft gezogen. Auch die Aktie von Rheinmetall habe deutlich an Boden verloren.JP Morgan bleibe dennoch optimistisch. Trotz der politisch-militärischen Turbulenzen bleibe Analyst David Perry für den Rüstungssektor in Europa auf Jahre hinaus positiv gestimmt. Unabhängig davon, wann der Ukraine-Krieg ende, befinde sich Europa erst am Anfang eines fünf- bis zehnjährigen Aufschwungs bei den Verteidigungsausgaben. Ähnliche Trends gebe es in mehreren asiatischen Ländern.Das Kursziel für Rheinmetall beziffere Perry auf 310 Euro. Nach dem Rücksetzer spreche er der Aktie auf dem aktuellen Niveau damit wieder ein Potenzial von 25 Prozent zu. Die Einstufung laute entsprechend "overweight".Anleger können Rücksetzer deshalb als Kaufgelegenheit sehen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Rheinmetall-Aktie. (Analyse vom 27.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rheinmetall-Aktie: