Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (05.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) weiterhin zu kaufen.Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall habe am Montag einmal mehr einen neuen Auftrag vermeldet. Die Bundeswehr bestelle Munition und setze damit die Auftragsflut der vergangenen Monate fort. Die Aktie könne zwar noch nicht davon profitieren, dennoch sei das Rekordhoch, das Mitte Januar erreicht worden sei, nicht weit entfernt.Die Bundeswehr habe dem Unternehmen zwei separate Aufträge über Munition für automatische Granatwerfer erteilt. Zusammen hätten beide Aufträge ein Volumen von 36,7 Millionen Euro.Angesichts der globalen geopolitischen Spannungen dürfte die Auftragslage beim DAX-Konzern auch in Zukunft sehr gut bleiben. Die mittelfristigen Ziele würden suggerieren, dass neben dem starken Umsatzwachstum auch die Marge steigen solle - vor allem das sehr profitable Munitionsgeschäft solle weiter ausgebaut werden, was auch der neue Auftrag wieder untermauert.