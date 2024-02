Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

425,20 EUR +1,05% (29.02.2024, 17:05)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

425,40 EUR +0,95% (29.02.2024, 16:50)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (29.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Alle würden von Rheinmetall und davon reden, dass der neue Superstar an der Börse immer neue Rekordhochs erklimme. Doch was bedeute das konkret in Zahlen? Zum Beispiel: Zum dritten Mal hintereinander habe die Aktie einen Raketenstart ins neue Jahr hingelegt. Der DAX habe langfristig nicht den Hauch einer Chance.Die Welt sei unsicherer geworden. Der Krieg in der Ukraine habe zu großen Spannungen zwischen West und Ost geführt und die Nachfrage nach Rüstung kräftig angetrieben. Rheinmetall, lange Zeit Mauerblümchen an der Börse, könne sich vor Aufträgen kaum retten.Die Aktie des Düsseldorfer Konzerns liege 2024 bereits 48 Prozent im Plus und habe damit fast schon die komplette 2023er Performance von 54 Prozent erreicht. Nach den ersten beiden Monaten 2023 habe ein Plus von 30 Prozent zu Buche gestanden - 2022, nachdem der Ukrainekrieg ausgebrochen sei, habe die Aktie 66 Prozent höher notiert.Durch die Rally habe sich die Langzeit-Performance stark verbessert. Seit dem IPO 1989 habe Rheinmetall 5.200 Prozent zugelegt, indes komme der DAX lediglich auf ein Plus von 1.200 Prozent.Auf der Empfehlungsliste des "Aktionär" steht Rheinmetall seit August 2022 - Performance: 160 Prozent. Gewinne laufen lassen, rät Andreas Deutsch. (Analyse vom 29.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link