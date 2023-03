Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (16.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall rechne 2023 wegen der erhöhten Nachfrage infolge des Ukraine-Kriegs mit einem noch schnelleren Wachstum als zuletzt. Die Aktie habe zunächst schwach auf die endgültigen Zahlen sowie die Aussagen zur Dividende und dem laufenden Geschäftsjahr reagiert, notiere nun aber quasi unverändert.Unternehmenschef Armin Papperger rechne im laufenden Jahr mit einem Umsatz zwischen 7,4 Milliarden Euro und 7,6 Milliarden Euro. Das wäre ein Anstieg um circa 15 bis etwas mehr als 18 Prozent. Im vergangenen Jahr habe der Erlös - wie bereits bekannt - um 13 Prozent auf 6,4 Milliarden angezogen.Bei der Marge basierend auf dem operativen Ergebnis peile der bald im DAX notierte Konzern einen Anstieg auf zwölf Prozent an. Mit dem Ziel für die Marge erfülle Rheinmetall die Erwartungen der von Bloomberg befragten Experten. Beim Umsatz hätten die Analysten bisher einen etwas stärkeren Anstieg auf dem Zettel gehabt.2022 habe die operative Marge Wert um 1,3 Prozentpunkte auf 11,8 Prozent angelegt. Rheinmetall habe bereits Anfang Januar Eckdaten vorgelegt und dabei mitgeteilt, dass die Marge im vergangenen Jahr auf mindestens 11,5 Prozent gestiegen sei. Unter dem Strich habe der Konzern mit 469 Millionen Euro 61 Prozent mehr als 2021 verdient. Die Aktionäre sollten eine um einen auf 4,30 Euro erhöhte Dividende erhalten.Die Rheinmetall-Aktie bleibt auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Maximilian Völkl. (Analyse vom 16.03.2023)