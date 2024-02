Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (09.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Der DAX-Titel habe seinen Aufwärtstrend nach dem kleinen Rücksetzer Ende Januar erfolgreich fortgesetzt und sei weiter auf dem Vormarsch. Auch das Verfahren der spanischen Wettbewerbsbehörde habe die Bewegung nicht stoppen können. Nun stehe die Rheinmetall-Aktie kurz davor, ein neues Rekordhoch zu erreichen.Nachdem die Rheinmetall-Aktie Ende Januar bis auf 313,40 Euro gefallen sei, habe sie seitdem Kurs auf das Allzeithoch von 337,90 Euro genommen. Mit dieser Aufwärtsbewegung habe das Papier zudem die rechte Seite einer Untertassenformation gebildet. Sollte der Kurs das Januar-Hoch also überwinden können, wäre dies gleichzeitig auch der Ausbruch aus der Chartformation.Erstes Kursziel wäre in diesem Fall die psychologisch wichtige Marke von 350 Euro. Diese liege auch nur knapp unterhalb des 161,8%-Fibonacci-Retracements bei 353,00 Euro. Danach wäre das 261,8%-Fibonacci-Retracement bei 377,50 Euro die nächste Haltemarke.Das charttechnische und fundamentale Bild könnte bei Rheinmetall kaum besser sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rheinmetall-Aktie: