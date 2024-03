Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

467,10 EUR +2,21% (18.03.2024, 09:32)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

464,40 EUR +1,64% (18.03.2024, 09:18)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (18.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Düsseldorfer Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Der DAX-Titel sei weiter nicht zu bremsen. Am Freitag habe die Rheinmetall-Aktie bei 459,10 Euro erneut ein neues Rekordhoch erreicht. Beflügelt worden sei das Papier von den Zahlen samt Ausblick, die das Unternehmen in der vergangenen Woche präsentiert habe. Zudem hätten zahlreiche Analysteneinschätzungen unterstützt, die nun ein deutlich höheres Kursziel sähen.Der Rüstungskonzern habe am vergangenen Donnerstag die Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr 2023 vorgelegt. DER AKTIONÄR habe berichtet: "Rheinmetall: Top-Marge, Top-Ausblick - die Rally geht weiter". Vorstandschef Armin Papperger habe zu den jüngst vorgelegten Zahlen erklärt: "Im zurückliegenden Geschäftsjahr konnten wir Rekordwerte bei Umsatz und Ergebnis erzielen. Beim EBIT vor Kaufpreisallokationen sind wir nah an der Schwelle zu einer Milliarde Euro. Auf diese Leistung, die auf Innovation, technologischer Kompetenz und vor allem auf dem Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beruht, sind wir stolz. Die Weichen sind auf weiteres Wachstum und steigende Profitabilität gestellt."Und die Auftragslage sei weiter stark. Zahlreiche Großaufträge der Bundeswehr und anderer Streitkräfte seien im vergangenen Jahr unter Vertrag genommen worden, vor allem im Munitionsbereich, bei Gefechtsfahrzeugen und der Flugabwehr. Insgesamt habe Rheinmetall Aufträge im Wert von 19,9 Mrd. Euro an Land gezogen. Das Orderbuch umfasse aktuell Aufträge im Wert von 38,3 Mrd. Euro.Analysten hätten sich dementsprechend optimistisch gezeigt und reihenweise die Kursziele angehoben. Zuletzt habe auch das Bankhaus Metzler das Kursziel für Rheinmetall von 505 auf 550 Euro erhöht. Das Rating sei mit "Buy" bestätigt worden. Analyst Alexander Neuberger habe gelobt, dass die Expansion Fahrt aufnehme. Er gehe aber davon aus, dass der größte Teil der Zuwächse noch bevorstehe.Anleger lassen die Gewinne von mittlerweile über 180 Prozent seit der Empfehlung des AKTIONÄR im August 2022 weiter laufen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 18.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link