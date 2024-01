Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

298,60 EUR +3,64% (02.01.2024, 15:37)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

297,90 EUR +3,80% (02.01.2024, 15:22)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (02.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Während der Gesamtmarkt nach dem starken Handelsstart bereits ins Minus gedreht habe, würden Rüstungsaktien wie Rheinmetall weiter einen überzeugenden Jahresauftakt feiern. Nachdem die US-Bank JPMorgan mit höheren Wehretats rechne, klettere der DAX-Titel auf ein neues Rekordhoch und nähere sich immer mehr der 300-Euro-Marke.JPMorgan-Analyst David Perry rechne in einer Studie mit einem Fortdauern der geopolitischen Spannungen im neuen Jahr. Rheinmetall etwa hätte unlängst große und strategisch wichtige Aufträge erhalten. Das Kursziel des Experten laute weiter 420 Euro und liege damit deutlich über dem aktuellen Kursniveau.Zu einem positiven Urteil komme auch Benjamin Heelan von der Bank of America. Der europäische Luftfahrt- und Rüstungssektor berge mehrere Chancen für eine Höherbewertung im Jahr 2024, angesichts des stärksten Wachstumszyklus seit einem Jahrzehnt, habe er in einer Branchenstudie geschrieben. Den fairen Wert von Rheinmetall beziffere er auf 410 Euro und sehe damit ebenfalls viel Potenzial.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rheinmetall-Aktie: