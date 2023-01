Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Die Aktie von Rheinmetall könne am Freitagmorgen erneut zulegen. Auf der Handelsplattform Tradegate gehe es 1,3 Prozent nach oben auf 205,90 Euro. Rückenwind erhalte das Papier von der Ankündigung Deutschlands, erstmals Schützenpanzer in die Ukraine liefern zu wollen. Deutschland werde der Ukraine zudem für die Luftabwehr eine Patriot-Flugabwehrbatterie zur Verfügung stellen.Die Aktie von Rheinmetall habe damit ein neues Mehrmonatshoch erreicht. Das bisherige Rekordhoch sei im Juli vergangenen Jahres bei 227,90 Euro markiert worden.Rheinmetall stehe zudem im Blick, was einen möglichen Aufstieg in den deutschen Leitindex DAX angehe. Die französische Großbank Société Generale (SocGen) rechne mit einem Delisting der Linde-Aktie im Laufe des ersten Quartals und sehe den Rüstungskonzern sowie Automobilzulieferer Rheinmetall als Nachfolger im deutschen Leitindex.Die Aktionäre von Linde würden am 18. Januar unter anderem auf einer außerordentlichen Hauptversammlung über die Einstellung der Börsennotierung des Industriegase-Unternehmens und Anlagenbauers abstimmen. Sollten sie ihr Okay geben, werde eine Anhörung zu vor dem obersten Zivil- und Strafgericht der Republik Irland voraussichtlich in der Woche vom 20. Februar 2023 stattfinden und Linde dann wohl am 1. März von der Börse genommen, schreibe Le Jallé. Im Falle eines raschen Delisting werde die Linde-Aktie im DAX, EURO STOXX und Stoxx 50 sowie im Stoxx Europe 600 durch das höchstplatzierte noch nicht in diesen Indices enthaltene Unternehmen, das sich auf der letzten monatlichen Auswahlliste befinde, ersetzt.Mit dem jüngsten Sprung über die 200-Euro-Marke und auf ein neues Mehrmonatshoch habe die Rheinmetall-Aktie ein neues positives Chartsignal geliefert."Der Aktionär" empfiehlt die Gewinne weiter laufen zu lassen, so Marion Schlegel. Die Aussichten würden sowohl im Rüstungs- als auch Automobilbereich gut bleiben. Die Rüstungsausgaben würden hoch bleiben, was Rheinmetall weiter stützen dürfte. Auch eine zu erwartende Erholung im Autosektor würde beflügeln. Ein DAX-Aufstieg würde das Papier außerdem stützen. (Analyse vom 06.01.2023)Mit Material von dpa-AFX