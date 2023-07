Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (18.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Der Rüstungskonzern Rheinmetall habe einen Großauftrag von der Bundeswehr zur Lieferung von mehreren Hunderttausenden Artilleriegeschossenen erhalten. Der Auftragswert belaufe sich auf rund 1,3 Milliarden Euro brutto. Die Aktie von Rheinmetall gehöre am Vormittag mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 255,20 Euro zu den fünf stärksten Werten im deutschen Leitindex DAX. Noch besser würden sich am Vormittag lediglich Covestro, Vonovia, Continental und BASF entwickeln.Grund für die Bestellung sei die aus dem Krieg in der Ukraine entstandene Notwendigkeit, die Munitionslager der Streitkräfte wieder zu füllen, so Rheinmetall in einer Mitteilung. Eine erste Lieferung im Wert von 127 Millionen Euro solle bereits in Kürze erfolgen. Insgesamt seien zwei Verträge in Koblenz beim Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) unterzeichnet worden.So habe Rheinmetall einen neuen Rahmenvertrag über die Lieferung von 155mm-Artilleriemunition erhalten, zudem sei ein bestehender Rahmenvertrag erweitert worden. Der neue Rahmenvertrag habe eine Laufzeit bis ins Jahr 2029 und ein potenzielles Auftragsvolumen von rund 1,2 Milliarden Euro brutto.Weiterhin habe die Bundeswehr den bestehenden Rahmenvertrag über DM121-Artilleriegeschosse erweitert. Damit verbinde sich - zusätzlich zum obigen Rahmenvertrag - ein Auftragsvolumen von rund 137 Millionen Euro brutto. Der bestehende Rahmenvertrag erhöhe sich somit von 109 Millionen Euro auf einen Wert von insgesamt 246 Millionen Euro brutto.Die Rheinmetall-Aktie bleibt ganz klar auf der Empfehlungsliste, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link