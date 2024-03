Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

415,30 EUR -1,31% (13.03.2024, 12:04)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

416,00 EUR -0,55% (13.03.2024, 11:50)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (13.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Rheinmetall bleibe volatil. Nach dem All-Time-High vorige Woche konsolidiere die Notiz auf höchstem Niveau. Und während der Aktienkurs etwas sinke, werde das Auftragsbuch des Rüstungskonzerns immer voller und dicker.Jetzt habe Spanien für sein Heer 94.200 Artilleriegeschosse bei Rheinmetall bestellt. Der Auftrag habe ein Volumen von 208 Millionen Euro, habe Deutschlands größter Rüstungskonzern am Mittwoch in Düsseldorf bekannt gegeben. Die Munition solle von Ende 2024 bis Ende 2025 ausgeliefert werden. Das spanische Militär nutze schon jetzt Artilleriegeschosse von Rheinmetall, nun sei ein zweiter Rahmenvertrag abgeschlossen worden. Eine Variante dieser hochexplosiven Geschosse habe den Angaben zufolge eine maximale Reichweite von 40 Kilometern, eine andere Variante von 30 Kilometern. Als Folge des Ukraine-Kriegs sei die Nachfrage nach 155-Millimeter-Geschossen stark gestiegen, dementsprechend voll seien die Auftragsbücher von Rheinmetall. Das größte Werk des Konzerns stehe im niedersächsischen Unterlüß.Rheinmetall ist und bleibt laufende Empfehlung des AKTIONÄR, so Leon Müller. In Ausgabe 33/2022 bei 161,40 Euro in die Empfehlungsliste aufgenommen, habe die Aktie sich seither um 156 Prozent verteuert. Ein Ende des Aufschwungs sei angesichts des immer voller werdenden Auftragsbuchs nicht zu erwarten. Der Ukraine-Krieg trage maßgeblich dazu bei, dass Europa und der gesamte Westen ihre Verteidigungspolitik neu denken würden. Das Kursziel bleibe zunächst unverändert bei 450 Euro. Ein Stopp bei 310 Euro lasse Raum für Korrekturen ohne Gefahr zu laufen ungünstig ausgestoppt zu werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rheinmetall-Aktie: