Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

248,40 EUR -0,68% (17.08.2023, 14:18)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

248,50 EUR -0,56% (17.08.2023, 14:03)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (17.08.2023/ac/a/d)



Der Düsseldorfer Konzern habe aus der Automobilindustrie einen Neuauftrag in Höhe eines niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereichs für Strukturbauteile gewonnen. Die hochkomplexen Gussteile würden in einer vollelektrischen Plattform eines namhaften, international tätigen Autoherstellers im Premiumsegment ihren Einsatz finden, heiße es. Ab Anfang 2026 würden über eine Laufzeit von zehn Jahren Längsträger als Leichtbaustrukturbauteile für vollelektrische Performance-Modelle des Premiumherstellers produziert, so Rheinmetall in einer Mitteilung. Der Lieferumfang umfasse eine hohe sechsstellige Stückzahl des fertig bearbeiteten Bauteils.Rheinmetall etabliere sich durch den Gewinn des Auftrags zudem nachhaltig als Lieferant des Kunden und erreiche damit eine weitere Diversifizierung im Bereich des Premium-Segments. Bereits im Jahr 2020 habe der Konzern einen Auftrag des Herstellers über ein Strukturbauteil im Bereich der C-Säule in Höhe eines mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereichs mit einer Laufzeit von insgesamt neun Jahren akquirieren können. Über die erfolgreiche Zusammenarbeit in diesem Projekt sei es nun gelungen, den Großauftrag zu akquirieren. Der Konzern rechne mit weiteren Folgeaufträgen in der Zukunft.Auch wenn die Automobilzuliefer-Sparte nur rund ein Drittel zum Umsatz von Rheinmetall beisteuere, seien die Auftragsentwicklung und die langfristigen Perspektiven hier sehr vielversprechend. Die Aktie von Rheinmetall könne hiervor aber nicht profitieren. Sie setze ihre Korrekturfahrt der vergangenen Tage fort. Kurzfristig sei nun aus charttechnischer Sicht wichtig, dass die 200-Tage-Linie bei etwa 237 Euro verteidigt werden könne. Langfristig sehe "Der Aktionär" das aktuelle Niveau als gute Kaufgelegenheit, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.08.2023)