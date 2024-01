Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (31.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine habe die Sicherheits- und Rüstungspolitik weltweit eine größere Bedeutung eingenommen. Mit weiteren Konflikten etwa im Nahen Osten habe sich diese Entwicklung weiter verstärkt. Profiteur dieser Entwicklung sei unter anderem Rheinmetall gewesen. Der Rüstungskonzern sollte auch weiterhin profitieren.So sei etwa die Nachfrage nach Munition weiterhin hoch, wie jüngste Bestellungen der Bundeswehr oder auch der NATO zeigen würden. Dabei scheine die Nachfrage zuletzt auch das Angebot zu übersteigen. Ein Grund, warum die EU etwa ihr selbst gestecktes Ziel, der Ukraine bis März 2024 eine Million Artilleriegranaten zu liefern, nicht halten können werde.Rheinmetall dürfte als Europas größter Hersteller von Munition davon besonders profitieren. Dabei werde dem Konzern zugutekommen, dass CEO Armin Papperger auch ohne feste Aufträge die Produktion hochgefahren und die Produktionskapazitäten ausgebaut habe.So wachse laut Rheinmetall die Munitionsfabrik in Várpalota, welche derzeit durch die ungarische N7 Holding für das Gemeinschaftsunternehmen Rheinmetall Hungary Munitions errichtet werde, wie geplant weiter. So würden dort weitere Kapazitäten geschaffen, um neben Mittelkalibermunition auch Großkalibermunition zu fertigen. Der Baubeginn für diese zweite Phase sei im Januar 2024 gestartet.Das Papier sollte weiterhin gut performen, so Julian Weber von "Der Aktionär" zu Rheinmetall. (Analyse vom 31.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link