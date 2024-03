Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

436,80 EUR +3,26% (14.03.2024, 09:32)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

436,00 EUR +3,49% (14.03.2024, 09:17)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (14.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Rekordrally bei Rheinmetall habe zuletzt erste Risse bekommen. Nachdem der Rüstungskonzern wochenlang von Hoch zu Hoch geeilt habe, habe es eine erste Konsolidierung auf hohem Niveau gegeben. Doch mit den Zahlen zum Geschäftsjahr 2023 gebe es nun neue Impulse für den DAX-Titel, Marge und Ausblick kämen am Markt gut an.Zunächst einmal: Das Umsatzziel für 2023 habe Rheinmetall verfehlt. Die Erlöse seien zum Vorjahr um 12 Prozent auf 7,18 Milliarden Euro geklettert. Das Unternehmen selbst habe zwischen 7,4 und 7,6 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, auch Experten hätten einen Wert in diesem Bereich erwartet. Dafür sei die Marge stark gewesen: Hier habe Rheinmetall 12,8 Prozent erreicht - nach 11,8 Prozent im Vorjahr. Das Unternehmen habe lediglich 12,0 Prozent in Aussicht gestellt, der Markt mit 12,3 Prozent gerechnet.Die Ziele für 2024 könnten ebenfalls überzeugen. Angepeilt würden ein Umsatz von rund 10 Milliarden Euro und eine operative Marge von 14 bis 15 Prozent. Hier habe der Konsens bislang bei 9,6 Milliarden Euro respektive 14,6 Prozent gelegen.Rheinmetall liefere mit der Bilanzvorlage einmal mehr ab. Der schwächere 2023er Umsatz dürfte von der starken Marge und dem guten Ausblick überlagert werden. Vor allem die hohe und steigende Profitabilität überzeuge auf der ganzen Linie. Angesichts der vollen Auftragsbücher dürfte das Wachstum weiter anhalten und auch die Aktie weiter den Weg nach oben einschlagen. Die Bewertung lässt ebenfalls noch Luft nach oben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Rheinmetall-Aktie. (Analyse vom 14.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rheinmetall-Aktie: