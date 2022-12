Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (22.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Das Ultimatum der Bundesregierung laufe, jetzt sei Eile angesagt. Schon in zwei bis drei Wochen wollten die Rüstungskonzerne Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann alle 18 defekten Puma-Schützenpanzer instand setzen.Die Schadensanalyse der Puma-Panzer laufe bereits seit dem gestrigen Mittwoch. Ein Teil der Panzer werde am Rheinmetall-Standort Unterlüß in Niedersachsen untersucht, zudem sei fachkundiges Personal von KMW und Rheinmetall an die Bundeswehr-Standorte entsandt worden, an denen sich weitere Puma-Fahrzeuge befinden würden.Probleme mit der Elektronik und den Sensoren seien in einem Logbuch gespeichert und könnten ausgelesen werden. Zudem müssten rein mechanische Defekte in Augenschein genommen werden, habe es in einer Pressemitteilung von Rheinmetall geheißen.Verteidigungsministerin Christine Lambrecht habe den Rüstungsunternehmen zur Reparatur nur ein knappes Zeitfenster von wenigen Wochen gegeben. Alternative Systeme gäbe es der Ministerin zufolge genug.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link