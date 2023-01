Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (26.01.2023/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall: Kriegsbedingte Nachfrage lässt die Aktie steigen - Der Waffenhersteller erhöht die Prognosen - AktiennewsDie Aktien des größten deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) legen heute um mehr als 3,5% zu, so die Experten von XTB.Das Unternehmen habe seine Umsatzprognosen angehoben und dränge in Berlin auf weitere Großaufträge. Im vergangenen Jahr habe der Konzern 700 Millionen Euro für den Ausbau der Produktionskapazitäten im Rahmen des Plans zur Verstärkung der deutschen Armee bereitgestellt.Die Stimmung habe sich auch verbessert durch die Vereinbarung Deutschlands, Leopards an die Ukraine zu liefern. Die Entscheidung könnte neue Aufträge für Panzer begünstigen, auch von europäischen Ländern, die beabsichtigen würden, diese aus ihren eigenen Reserven in die Ukraine zu liefern. Ein Unternehmenssprecher habe gesagt, Rheinmetall könne bei Bedarf 139 Leopards an die Ukraine liefern. Das Unternehmen strebe eine Gewinnmarge von mindestens 10% pro Panzer an. Rheinmetall stelle unter anderem Leopard-Panzer, Marder-Fahrzeuge, Lastwagen, Munition und Flugabwehrsysteme her.Der Vorstandsvorsitzende Armin Papperger habe in einem Interview mit dem Stern angegeben, dass er für 2025 eine nahezu Verdoppelung des Umsatzes auf 11 bis 12 Milliarden Euro erwarte, während er im November noch von 10 bis 11 Milliarden Euro ausgegangen sei. Der geschätzte Umsatz im Jahr 2022 habe bei rund 6,5 Milliarden Euro gelegen.Laut Papperger müssten die Investitionspläne schnell umgesetzt werden und der Plan von Bundeskanzler Scholz zur Modernisierung des deutschen Militärs müsse noch in diesem Jahr beginnen.UBS habe letzte Woche Rheinmetall von "kaufen" auf "neutral" herabgestuft, weil die mittelfristigen Verteidigungsausgaben bereits in der Aktie berücksichtigt seien und weiteres Wachstum von der Beständigkeit der deutschen Regierung abhänge, die sich bisher nicht in einer Auftragsliste niedergeschlagen habe. Die Aktie habe im vergangenen Jahr trotz des Rückgangs des DAX/DE30 ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) um 170% zugelegt.Die Aktie steuere auf historische Höchststände zu, wobei der RSI ein erstes überkauftes Niveau signalisiere. Im Falle einer größeren Korrektur sei das erste Unterstützungsniveau das 23,6%-Retracement der im Dezember 2021 begonnenen Aufwärtswelle (Quelle: xStation5 von XTB). (News vom 26.01.2023)