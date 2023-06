Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

255,50 EUR +1,59% (16.06.2023, 10:46)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

255,70 EUR +3,23% (16.06.2023, 10:32)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (16.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Die Aktie von Rheinmetall habe am Freitag kräftige Impulse durch Aussagen des Vorstandschefs Armin Papperger über einen umfangreichen Munitions-Rahmenvertrag mit der Bundesregierung erhalten. Er habe der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, dass ein mehrere Milliarden Euro schwerer Vertrag in den nächsten sechs Wochen abgeschlossen werde und dann erste 35mm-Geschosse für Gepard-Flugabwehrgeschütze in die Ukraine geliefert würden. Einer der Händler habe dazu gesagt: "Dieser Munitionsauftrag dürfte sich deutlich positiv auswirken, da es sich in der Regel um ein Geschäft mit hohen Margen handelt."Mit dem heutigen Kursplus sei das Papier des Düsseldorfer Konzerns auch wieder über die aufwärts gerichtete, gleitende 90-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend bei rund 254,60 Euro gestiegen. Tags zuvor sei bereits der Sprung über die abwärts gerichtete 21-Tage-Linie gelungen. Seit Jahresbeginn habe sich der Kurs inzwischen um ein Drittel erhöht, womit die Rheinmetall-Aktie zu den fünf am besten gelaufenen Werten im DAX gehöre.Das Umfeld für Rüstungsaktien bleibe stark. Sowohl Rheinmetall als auch HENSOLDT seien laufende Empfehlungen des "Aktionärs". Anleger sollten die Gewinne bei beiden Werten weiter laufen lassen. Die nächste Hürde bei Rheinmetall warte bei 281,30 Euro, dem im April dieses Jahres markierten Allzeithoch, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rheinmetall-Aktie: