Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (20.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der Rekordjagd der vergangenen Tage sei die Aktie von Rheinmetall am Mittwoch im frühen Handel einer der schwächsten Werte im DAX. Auf den Kurs drücke dabei die Nachricht vom Dienstag, dass Konzernchef Armin Papperger nach dem steilen Anstieg zuletzt Aktien für fast 5 Millionen Euro verkauft habe. Konkret habe Papperger laut einer Stimmrechtsmitteilung Anteilsscheine für 4.906.492,60 Euro veräußert.Getrieben von steigenden Verteidigungsausgaben westlicher Staaten vor dem Hintergrund des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine, seien die Rheinmetall-Aktien schon länger auf Höhenflug. Am Dienstag hätten sie mit einem Plus von 2,2 Prozent auf 487,80 Euro geschlossen. Alleine 2024 würden sich die Kursgewinne damit bereits auf knapp 70 Prozent summieren. Vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Frühjahr 2022 hätten die Aktien noch um die 100 Euro gekostet. Nicht wenige Analysten würden mittlerweile schon Kursziele jenseits der 500 Euro errechnen.Erst zum Wochenstart habe Alexander Wahl von der Investmentbank Stifel sein Kursziel von 420 auf 565 Euro angehoben. Unter den von dpa-AFX erfassten Analysten, die sich zuletzt zu der Aktie geäußert hätten, traue er ihr damit den stärksten Anstieg zu. Die im November bekannt gegebenen Ziele für 2026 seien mittlerweile überholt, da in den kommenden zwei Jahren eine erhebliche Ausweitung der Produktionskapazitäten für Munition zum Tragen komme, habe es zur Begründung geheißen.Die Aktie gehört nach wie vor zu den Top-Picks im DAX, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Rheinmetall-Aktie. (Analyse vom 20.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rheinmetall-Aktie: