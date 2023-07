XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

255,30 EUR -0,82% (21.07.2023, 12:21)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (21.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Der Düsseldorfer Rüstungskonzern habe einen weiteren Auftrag an Land ziehen können. Wie der Rheinmetall am Donnerstag mitgeteilt habe, habe man einen bedeutenden Auftrag über die Lieferung von Präzisionsmunition an Ungarn gewonnen. Die entsprechenden Verträge seien jetzt unterzeichnet worden. Der Auftragswert der Munition liege im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Anfang dieser Woche habe Rheinmetall zudem bekannt gegeben, einen Großauftrag von der Bundeswehr zur Lieferung von Artilleriegeschossenen erhalten zu haben. Der Auftragswert belaufe sich hier auf rund 1,3 Mrd. Euro brutto.Die Aktie von Rheinmetall habe sich seit Anfang 2022 enorm stark entwickelt. Derzeit konsolidiert das Papier auf hohem Niveau. Das Umfeld für Rüstungsaktien bleibe jedoch stark. "Der Aktionär" rechne damit, dass die Aktie in den kommenden Wochen einen Angriff auf das bisherige Hoch (281,30 Euro) starten werde. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Calls auf Rheinmetall befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:255,80 EUR -0,16% (21.07.2023, 12:35)