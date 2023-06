XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

235,20 EUR -0,51% (06.06.2023, 17:35)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (07.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Der Düsseldorfer Rüstungskonzern wolle noch in diesem Sommer weitere Panzer sowie Flugabwehr-Munition an die Ukraine liefern. Vom Bundesverteidigungsministerium habe man einen Auftrag über 20 Schützenpanzer Marder bekommen, habe das Unternehmen am Dienstag an seinem Produktionsstandort in Unterlüß (Niedersachsen) mitgeteilt. Die Fahrzeuge sollten bis Ende Juli geliefert werden, bezahlt würden sie vom Bund. Wie viel sie kosten würden, bleibe vage. Die Rede sei von einem mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag. Der größte deutsche Rüstungskonzern sei auf kräftigem Wachstumskurs, nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 habe die ohnehin schon hohe Nachfrage nach Militärgütern nochmal angezogen.Nach der enormen Rally der Rheinmetall-Aktie in den vergangenen Monaten habe sie zuletzt konsolidiert. Anfang April sei bei 281,30 Euro das derzeitige Allzeithoch markiert worden. Derzeit notiere das Papier bei 235,20 Euro. Bei 230,20 Euro (März-Tief dieses Jahres) laufe der Titel nun auf eine erste Unterstützung auf. Die nächste wichtige Unterstützung warte in Form der 200-Tage-Linie bei gut 210 Euro. "Der Aktionär" bleibe ganz klar zuversichtlich für die Rheinmetall-Aktie. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben. Neueinsteiger könnten versuchen, im Bereich der 200-Tage-Linie mit einem Abstauberlimit zum Zuge zu kommen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:236,70 EUR +0,38% (07.06.2023, 08:41)