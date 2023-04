Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (17.04.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Von wegen langweilige Aktie! Verdreifacht habe sich der Kurs von Rheinmetall seit Anfang 2022. Nicht schlecht für ein Unternehmen, das inzwischen in den DAX aufgestiegen sei. Wesentlicher Treiber dieser Entwicklung sei der Angriffskrieg der Russen in der Ukraine. Doch Rheinmetall sei mehr als ein Rüstungskonzern.Ins öffentliche Bewusstsein sei diese Tatsache jüngst wieder gerückt, nachdem der deutsche Konzern am Freitag einmal mehr Ziel eines Cyberangriffs gewesen sei. Rheinmetall habe daraufhin mitgeteilt, dass der Angriff sich gegen das zivile Geschäft das Konzerns gerichtet habe. Dieses umfasse vor allem Aktivitäten mit industriellen Kunden im Auto-Bereich, habe ein Sprecher gesagt. Genau zu diesem Bereich gebe es nun eine gute und etwas überraschende Nachricht.So habe Rheinmetall einen Auftrag aus China erhalten, habe das Unternehmen gemeldet. Für den Technikhersteller Xiaomi , der vor allem für seine Smartphones bekannt sei, aber gerade auch massiv in den Einstieg ins Elektroauto-Geschäft investiere, solle Rheinmetall nach eigenen Angaben die Dreiecksträger zur Abstützung der Federbeinaufnahmen und die passenden Montageplatten fertigen. Es gehe um 600.000 Sets, die ab 2024 produziert werden sollten.Die Nachricht dürfte für viele Anleger etwas überraschend kommen. Schließlich gelte Rheinmetall nicht unbedingt als typischer Fertiger für chinesische Elektroautos. Zudem liefere Rheinmetall im militärischen Bereich auch Rüstungsgüter, die in der Ukraine gegen Russland eingesetzt würden - also einen Staat, zu dem China wiederum ein halbwegs gutes Verhältnis habe.Rheinmetalls China-Verbindung sei Chance und Risiko zugleich. Sollte es zu verstärkten Spannungen zwischen dem Westen und China kommen, könnte es im Fall einer Eskalation den Unternehmen ähnlich ergehen wie in Russland - Abschreibungen drohen. Andererseits würde Rheinmetall dann wohl von einer deutlich steigenden Nachfrage im Rüstungsbereich profitieren. Und derzeit mische das Unternehmen mit seinem Joint Venture schlicht in einem der großen Wachstumsbereiche mit. Wie man es also drehe und wende: Rheinmetall sei attraktiv aufgestellt. Der Chart sei klar im Aufwärtstrend.Lars Friedrich von "Der Aktionär" rät die Gewinne bei der Rheinmetall-Aktie laufen zu lassen. (Analyse vom 17.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link