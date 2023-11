XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

276,50 EUR +0,47% (30.11.2023, 12:37)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (30.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall: An Investitionen in Bundeswehr und Verteidigung führt kein Weg vorbei - AktienanalyseGute Nachrichten kommen vom Kapitalmarkttag von Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Rüstungskonzern peile angesichts steigender Verteidigungsbudgets ein noch stärkeres Wachstum an. Bis 2026 solle der Umsatz auf 13 Mrd. bis 14 Mrd. Euro steigen. Das entspreche einem Wachstum von rund 20 Prozent pro Jahr. Zuletzt habe Rheinmetall in der alten Mittelfristplanung von 2022 bis 2025 ein jährliches Plus von 17 Prozent stehen gehabt. Die operative Gewinnmarge wolle das Management bis 2026 auf mehr als 15 Prozent treiben. Analysten seien bis dato von knapp 14 Prozent ausgegangen.Im Anschluss an den Kapitalmarkttag sei die Rheinmetall-Aktie auf ein neues Rekordhoch bei knapp 295 Euro gesprungen. Begleitet worden sei die Kursrally von zahlreichen positiven Analystenkommentaren. Allerdings habe die Freude nicht lange angehalten. Bereits wenige Tage später habe der Titel einen Großteil der jüngsten Gewinne wieder abgegeben. Grund: Die Debatte über das Karlsruher Haushaltsurteil und seine Folgen habe auch die Aktien von Rheinmetall eingeholt. Die "Augsburger Allgemeine" habe berichtet, dass das Bundesfinanzministerium nun auch das Verteidigungsministerium mit einer Sperre für Mittel aus dem Sondervermögen Bundeswehr belegt habe. Doch aus dem Verteidigungsministerium sei inzwischen ein Dementi gekommen.Angesichts der geopolitischen Gemengelage führe ohnehin kein Weg an Investitionen in Bundeswehr und Verteidigung vorbei. Davon dürfte Rheinmetall weiterhin profitieren, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 47/2023)