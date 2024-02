XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

398,20 EUR -0,92% (21.02.2024, 16:56)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (21.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Rheinmetall baue Panzer aus Stahl, Meta Platforms schreibe Codes, Microsoft auch - und lasse Laptops und andere Geräte fertigen. Und NVIDIA schwimme auf der KI-Welle. Gemein hätten die Big-Tech-Konzerne aus den USA mit der deutschen Waffenschmiede wenig bis nichts. Auch bei den Aktien würden gewaltige Unterschiede herrschen. Doch womöglich falle das Ergebnis des Vergleichs anders aus als von den meisten erwartet.Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA - über diese Firmen spreche die Welt. Die drei Unternehmen würden viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Ihre Aktien würden haussieren und seit Monaten den Markt gen Norden treiben. Anleger mit Fokus auf den deutschen Aktienmarkt würden da ein wenig neidisch über den großen Teich schauen. Im Tech-Sektor finde man mit SAP zwar einen echten Hit, aber eben nur einen von nennenswerter Größe. Die Musik spiele woanders. Denn kurzfristig beherrsche eine andere Branche das Geschehen. An deren Spitze: Rheinmetall. Der größte deutsche börsennotierte Rüstungskonzern sei ein echter Outperformer auf dem Kurszettel. Das DAX-Unternehmen bringe nach beeindruckender Rallye inzwischen 17 Mrd. Euro auf die Börsenwaage. Die Aktie präsentiere sich bärenstark - und zuletzt hochvolatil. Trotz Korrektur betrage das Kursplus seit dem Jahreswechsel immer noch 38%.Doch wie gut Rheinmetall laufe, zeige erst der Vergleich mit den vermeintlichen Outperformern aus den USA. Fakt sei: Wer vor zwei Jahren in Rheinmetall statt in NVIDIA, Meta Platforms oder Microsoft investiert habe - von Tesla ganz zu schweigen - der habe alles richtig gemacht. Mit Tech-Aktien sei viel Geld zu verdienen gewesen, doch mit Rheinmetall sei eben noch mehr."Der Aktionär" sei bereits seit Langem zuversichtlich für die Rüstungsaktien. Rheinmetall sei seit Empfehlung dreistellig im Plus. Trotz des rasanten Kursanstiegs habe das Papier noch Luft nach oben. Auch von einer möglichen Verschnaufpause sollten sich Anleger nicht verunsichern lassen. Langfristig seien die Aussichten angesichts der hohen Ausgaben in Europa in diesem Bereich sehr gut. Tech-Aktien würden ebenfalls weiterhin gefragt bleiben, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.02.2024)Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:398,70 EUR -0,62% (21.02.2024, 17:10)