Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

259,80 EUR -3,20% (10.08.2023, 12:43)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

259,90 EUR -2,59% (10.08.2023, 12:29)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (10.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Rüstungskonzern Rheinmetall habe trotz einer weiter schwächelnden Marge seine Jahresziele bestätigt. Wie bereits im ersten Quartal habe das Ergebnis der Düsseldorfer an negativen Ergebnisbeiträgen von Unternehmensbeteiligungen gekrankt. Der anhaltende Rüstungsboom beschere dem Konzern aber weiterhin hoch dotierte Aufträge.Im abgelaufenen zweiten Quartal habe Rheinmetall seinen Umsatz um 6,4 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Euro gesteigert, wie der DAX-Konzern heute mitgeteilt habe. Vor allem das Geschäft mit der Bundeswehr sowie deren Partnern in EU und Nato hätten zum Wachstum beigetragen, habe es geheißen. Überdurchschnittlich stark seien die Erlöse etwa im Geschäft mit militärischen Rad- und Kettenfahrzeugen gestiegen. Der militärische Bereich mache laut Mitteilung mehr als 70 Prozent des Konzernumsatzes aus.In den drei Monaten von April bis Juni habe der Konzern einen Auftragseingang von knapp 3,4 Milliarden Euro und damit mehr als viermal so viel wie ein Jahr zuvor verzeichnet.Rheinmetall sehe sich weiter auf Kurs zu seinen Jahreszielen, habe Konzernchef Armin Papperger gesagt. Die Regierungen hätten weitreichende Entscheidungen zur Beschaffung militärischer Ausrüstung getroffen, was sich bereits in ersten größeren Auftragseingängen spiegele. "So haben wir jüngst in einer einzigen Woche Verträge mit einem Auftragsvolumen von über 7 Milliarden Euro unterzeichnet - das ist ein neuer Rekord für uns", so der Unternehmenslenker.Auf Jahressicht rechne Rheinmetall weiter mit einem Umsatz von 7,4 bis 7,6 Milliarden Euro. Nicht berücksichtigt sei darin der Zukauf des spanischen Munitionsherstellers Expal Systems, der 150 bis 190 Millionen Euro zum Jahresumsatz beitragen solle. Rheinmetalls operative Marge solle im laufenden Geschäftsjahr bei rund zwölf Prozent liegen.Auch die Privatbank Berenberg bleibe zuversichtlich. Das Verteidigungsgeschäft beschleunige sich, habe Analyst George McWhirter in einer ersten Reaktion am Donnerstag geschrieben. Die Sparte Automobil habe hingegen schwächer abgeschnitten. Auf Konzernebene hätten die Zahlen die Erwartungen erfüllt.Anleger hätten sich allerdings etwas mehr erhofft - insbesondere bei der Marge. Rheinmetall sei aber zuversichtlich, dass sich diese ganz klar nach oben entwickeln werde. Die Aktie verliere gegen Mittag 2,9 Prozent auf 259,10 Euro."Der Aktionär" sieht den Rücksetzer als gute Zukaufchance, so Marion Schlegel. (Analyse vom 10.08.2023)