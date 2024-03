Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Rüstungsaktien wie Rheinmetall, Renk oder Hensoldt würden seit Wochen quasi nur den Weg nach oben kennen. Überzeugende Zahlen des französischen Rivalen Thales würden in der Branche am Dienstag erneut für Rückenwind sorgen. So gehöre etwa Rheinmetall zu den Top-Performern im DAX. Zudem gebe es aber auch gute Nachrichten von der EU-Kommission.Bei der Beschaffung von Rüstungsgütern wie Kampfjets, Drohnen oder Munition müsse die EU nach Ansicht der Europäischen Kommission deutlich unabhängiger von Partnern wie den USA werden. Nach einem Vorschlag der Behörde sollten die Mitgliedstaaten sich dazu das Ziel setzen, bis 2030 mindestens 50 Prozent der für die Beschaffung von Rüstungsgütern eingeplanten Mittel auf dem europäischen Binnenmarkt auszugeben. Derzeit würden nach Angaben von EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager knapp 80 Prozent der Mittel in Länder außerhalb der EU und allein 60 Prozent in die USA fließen. "Das ist nicht mehr tragbar, wenn es überhaupt jemals tragbar war."Die Absicht, die europäische Rüstungsindustrie zu stärken, sei auch eine Konsequenz aus dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Dieser habe die militärischen und industriellen Defizite der Europäer deutlich gemacht, heiße es dort. So solle ein künftiger Fokus darauf liegen, die Produktion von Drohnen auszubauen.Zu den Vorschlägen der Kommission würden auch finanzielle Anreize gehören. Wenn EU-Länder sich bei Rüstungsprojekten zusammentun würden, sollten sie bei den Mehrkosten entlastet werden. Ziel solle es sein, 40 Prozent der Ausrüstung bis 2030 in Zusammenarbeit zu beschaffen. Die Kommission wolle für die Pläne zunächst 1,5 Milliarden Euro aus dem EU-Haushalt mobilisieren.Die Vorschläge der EU-Kommission würden für Freude bei Rheinmetall, Renk oder Hensoldt sorgen. Die ohnehin vollen Auftragsbücher dürften noch mehr Zulauf erfahren, wenn Europa mehr im Binnenmarkt investiere. Auch die Thales-Zahlen würden für eine Fortsetzung der Rally sprechen. Während bei Renk angesichts der hohen Bewertung die aktuelle Konsolidierung gesund erscheint, sollten Rheinmetall und Hensoldt weiter klettern können, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.03.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link