Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (02.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Das Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Die Rheinmetall-Aktie könne an ihre starke Vorstellung vom vergangenen Jahr anknüpfen. Mit plus 124% sei die Aktie die mit Abstand stärkste im vergangenen Jahr gewesen. Und auch am ersten Handelstag 2023 habe das Papier vorne gelegen. Gemeinsam mit TAG Immobilien habe Rheinmetall mit plus 5,9% die Gewinnerliste des Tages angeführt.Dabei habe der Düsseldorfer Rüstungskonzern und Autozulieferer von guten Nachrichten profitiert. Rheinmetall habe einen Auftrag für Schaltschutz-Teile in Elektroautos eingeheimst. Der Auftrag habe einen Gesamtwert von über einer Viertelmilliarde Euro, wie das MDAX-Unternehmen am Montag mitgeteilt habe. Rheinmetall beliefere einen deutschen Premiumhersteller mit Schaltschützen für eine neue Elektroautoplattform ab 2025. Schaltschütze sollten das sichere Ein- und Ausschalten von Elektrofahrzeugen mit einem Hochvoltbordnetz von 900 Volt ermöglichen. Den Namen des Kunden habe Rheinmetall nicht genannt.Vergangene Woche habe der Konzern einen Großauftrag über 770 Mio. Euro von einem Industriekunden für Kältemittelverdichter vermeldet - ebenfalls ein Auftrag aus dem nicht-militärischen Bereich des Konzerns.Seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges und dem Vorhaben der Bundesregierung, die Bundeswehr mit Sondermitteln von 100 Mrd. Euro aufzurüsten, stehe v.a. die Rüstungssparte des Düsseldorfer Konzerns bei Anlegern im Blick. Den Bereich für die Autozulieferung habe Rheinmetall in den vergangenen Jahren deutlich verschlankt, wolle jedoch auf Zukunftsfeldern wie mit der Elektromobilität auch gute Geschäfte außerhalb der Verteidigung machen."Der Aktionär" empfehle die Gewinne weiter laufen zu lassen. Die Aussichten würden sowohl im Rüstungs- als auch Automobilbereich gut bleiben. Die Rüstungsausgaben würden hoch bleiben, was Rheinmetall weiter stützen dürfte. Auch eine zu erwartende Erholung im Autosektor würde beflügeln. (Analyse vom 02.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link