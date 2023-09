Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

248,80 EUR +0,04% (04.09.2023, 15:47)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

248,60 EUR +0,16% (04.09.2023, 15:34)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (04.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit Monaten befinde sich die Rheinmetall-Aktie in einem Seitwärtstrend. Doch die Dreiecksformation laufe bald aus, eine Entscheidung rücke immer näher. Angesichts voller Auftragsbücher und der starken operativen Entwicklung seien die Aussichten für einen Ausbruch nach oben gut. Rückenwind gebe es nun auch von der Bank of America.Analyst Benjamin Heelan habe in einer neuen Studie die Einstufung zwar auf "neutral" belassen. Das Kursziel laute allerdings weiterhin 280 Euro und liege damit 13 Prozent über dem aktuellen Niveau. Die europäischen Unternehmen aus der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie seien laut Heelan bilanziell sehr gesund. Das bringe Chancen mit sich – wie etwa Übernahmemöglichkeiten im Rüstungssektor. Hier dürfte die Branchenkonsolidierung 2024 weitergehen.Aus charttechnischer Sicht rücke die Entscheidung bei Rheinmetall derweil näher. Zuletzt habe der DAX-Titel die untere Begrenzung der Dreiecksformation getestet, die sich während der langwierigen Konsolidierung in den vergangenen Monaten ausgebildet habe. Knapp oberhalb der 200-Tage-Linie habe die Aktie nach oben gedreht. Nun könnte eine schnelle Erholung bis in den Bereich der 267-Euro-Marke folgen – hier verlaufe derzeit die obere Begrenzung der Dreiecksformation.Noch immer zolle die Rheinmetall-Aktie dem kräftigen Anstieg von Oktober 2022 bis April 2023 Tribut. Seitdem schnaufe der Wert durch. Doch die hohen Wachstumsraten und die starken Aussichten im Rüstungsgeschäft sollten dafür sorgen, dass auch der Chart bald neue Impulse bekomme.Hinweis auf Interessenkonflikte:Derivate auf Rheinmetall befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link