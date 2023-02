Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

241,00 EUR +1,30% (15.02.2023, 21:06)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

240,70 EUR +1,69% (15.02.2023, 17:41)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (15.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Die Aktie von Rheinmetall kenne derzeit kein Halten. Seit dem September-Korrekturtief bei 140,45 Euro habe das Papier in den vergangenen Monaten mehr als 70 Prozent zulegen können. Am heutigen Mittwoch habe die Aktie bei 240,90 Euro ein neues Allzeithoch erreicht.Unterstützt habe am heutigen Handelstag ein Großauftrag über Mittelkalibermunition. Das deutsche Bundesministerium der Verteidigung habe stellvertretend für die Ukraine Rheinmetall mit der Lieferung von 35mm-Munition für den Flugabwehrkanonenpanzer Gepard beauftragt. Insgesamt sollten 300.000 Patronen geliefert werden. Die Munition sei zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte bestimmt, die den Gepard einsetzen würden. Der Auftragswert liege im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.Rheinmetall werde jeweils 150.000 Patronen Treibspiegelmunition (Armour Piercing Discarding Sabot - Tracer, APDS-T) und Sprengbrand-Munition (High Eplosive Incendiary - Tracer, HEI-T) ausliefern. Damit lasse sich eine Vielzahl von Zielen wirkungsvoll bekämpfen. Die ersten Patronen APDS-T würden im Sommer 2023 geliefert. Ein Produktionswechsel von APDS-T auf HEI-T solle Mitte 2024 stattfinden.Rheinmetall baue gegenwärtig eine zusätzliche Mittelkaliberfertigung am Standort Unterlüß auf, die Ende des ersten Quartals 2023 ihren Betrieb aufnehme. Mit der zusätzlichen Fertigungslinie reagiere Rheinmetall auf die gestiegene Nachfrage auf dem Weltmarkt, so das Unternehmen in einer Mitteilung. WKN 846741 ). Seit der erneuten Kaufempfehlung des "Aktionär" notiere die Rheinmetall-Aktie mittlerweile über 50 Prozent im Plus. Sowohl das fundamentale Umfeld als auch die Charttechnik sprächen für weiter steigende Notierungen.Anleger lassen deswegen die Gewinne weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Rheinmetall-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link