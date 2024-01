ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (18.01.2024/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall: Extrem guter Lauf! AktienanalyseDie Aktie von Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) hat gleich zu Jahresbeginn die Marke von 300 Euro geknackt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der extrem gute Lauf setze sich damit fort. Inzwischen habe der Wert bei knapp 330 Euro notiert. Für Rückenwind hätten positive Analystenstudien gesorgt. JPMorgan habe das "Overweight"-Urteil und das Kursziel 420 Euro bekräftigt. Die Experten hätten auf die drei im Dezember gemeldeten Exportaufträge im Wert von 900 Mio. Euro verwiesen. Sie trügen dazu bei, die sehr optimistischen Umsatz- und Ergebnisziele (EBITA) des Konzerns für 2026 zu untermauern. Die Bank of America (BofA) sehe Luft bis 410 Euro und rate ebenfalls zum Kauf. Die Analysten sähen die europäische Rüstungs- und Luftfahrtbranche im stärksten Wachstumszyklus seit einem Jahrzehnt. Insiderkäufe aus dem Umfeld von Aufsichtsrat Ulrich Grillo untermauern die positive Sichtweise, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 02/2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:335,90 EUR +2,72% (18.01.2024, 12:28)XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:336,10 EUR +3,16% (18.01.2024, 12:14)