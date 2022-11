Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

184,60 EUR +2,27% (21.11.2022, 10:29)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

183,80 EUR +1,80% (21.11.2022, 10:15)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (21.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Zu den stärksten Werten im MDAX gehöre am Montag die Rheinmetall-Aktie. Die Übernahme des spanischen Munitionsherstellers Expal Systems und positive Aussagen auf der Investorenveranstaltung hätten zuletzt bereits für ein neues Kaufsignal gesorgt - nun würden sich auch die Experten noch optimistischer als bisher zeigen.Rheinmetall habe auf seinem Kapitalmarkttag optimistische Mittelfristziele ausgegeben, so Analyst George McWhirter von Berenberg. Deshalb - und wegen der Expal-Übernahme - habe er seine Schätzungen angepasst und den Bewertungszeitpunkt um ein Jahr in die Zukunft verschoben. McWhirter habe seine "buy"-Empfehlung bestätigt und das Kursziel von 220 auf 240 Euro erhöht.Mehr Optimismus versprühe nun auch wieder die Deutsche Bank. Angesichts der robusten Mittelfristziele und der guten langfristigen Ausgangslage habe Analyst Christoph Laskawi die Rheinmetall-Aktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 200 auf 220 Euro angehoben. Der MDAX-Wert sei eine gute Absicherung gegen negative konjunkturelle Trends im kommenden Jahr.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rheinmetall-Aktie: