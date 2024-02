XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (26.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auf der NATO-Sicherheitskonferenz sei es erneut bestätigt worden - sowohl die Europäer als auch die Amerikaner möchten die Investitionen im Verteidigungs- und Rüstungsbereich massiv aufstocken. Neben Rheinmetall könnte ein anderer Konzern davon profitieren, hier mehr Details:Bei dem Konzern handele es sich um den amerikanischen Luft- und Raumfahrtkonzern Heico ( ISIN US4228061093 WKN 889997 ), welcher unter anderem Produkte für die kommerzielle und militärische Luftfahrt - hier insbesondere bei der Verteidigung - herstelle. Montag nach Börsenschluss werde das Unternehmen nach eigenen Angaben die Zahlen zum ersten Quartal bekannt geben. Der Marktkonsens liege für den Gewinn je Aktie bei 0,73 US-Dollar bei einem geschätzten Umsatz von 891 Millionen Dollar, einem Plus von mehr als 40 Prozent zum Vorjahr.Der Kurs der Heico-Aktie habe sich in den letzten zehn Jahren prächtig entwickelt. So verzeichne der Anteilsschein einen Kursgewinn von 711 Prozent und sei damit gut 31 Prozentpunkte besser als die Rheinmetall-Aktie. Bei der Bewertung ergebe sich ein anderes Bild, Rheinmetall sei mit einem KGV 20 deutlich attraktiver bewertet als Heico, hier sei das KGV knapp 50. Seit August 2022 ist Rheinmetall eine Empfehlung vom "Aktionär", Anleger, die damals der Empfehlung gefolgt sind, freuen sich über 160 Prozent Kursgewinn, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.02.2024)