Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

316,90 EUR +0,32% (15.01.2024, 18:44)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

315,60 EUR -0,06% (15.01.2024, 17:35)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (15.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall sei auch in diesem Börsenjahr einer der Top-Werte im deutschen Leitindex. Die Gründe lägen auf der Hand. Beim Unternehmen aus Düsseldorf reihe sich Auftrag an Auftrag. Auch an diesem Montag berichte Rheinmetall über einen "bedeutenden Auftrag von der Bundeswehr".Rheinmetall werde über 470.000 Scheinziele aus seiner Birdie-Produktreihe an die deutschen Streitkräfte liefern. Der Auftrag, der von Dezember 2023 bis Dezember 2029 laufe, habe einen Wert von nahezu 50 Millionen Euro.Die Birdie-Produkte, kurz für Bispectral Infrared Decoy Improved Efficiency, seien Infrarotscheinziele, bekannt als Flares. Diese würden von Hubschraubern, Transportflugzeugen und Jets verwendet, um infrarotgesteuerte Lenkflugkörper abzuwehren, indem sie die von den Flugzeugen ausgestoßenen heißen Triebwerksabgase simulieren oder überdecken würden.Der Auftrag umfasse die Lieferung von zwei Birdie-Produkten: IR-Birdie 118 BS und IR-Birdie 218, die beide bereits von der Bundeswehr genutzt würden. In einer Zeit, in der der Selbstschutz von Flugzeugen aufgrund der aktuellen sicherheitspolitischen Lage zunehmend wichtig werde, böten diese Scheinziele, einschließlich pyrotechnischer Flares, eine effektive Abwehr gegen Boden-Luft- und Luft-Luft-Raketen.Die Rheinmetall-Aktie könnte auf kurze Sicht etwas Luft holen. Doch die langfristigen Wachstumsaussichten geben keinen Anlass, das Papier aus dem Depot zu nehmen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link