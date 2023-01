Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (25.01.2023/ac/a/d)



Bisher seien die Berichte nur Gerüchte gewesen, die Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwochnachmittag aber bestätigt habe: Deutschland werde 14 Panzer vom Typ Leopard 2 an die Ukraine liefern. Und auch anderen Ländern wolle die Bundesrepublik die Leopard-Lieferungen nicht verbieten. Profitieren sollte davon auch Rheinmetall.Das Düsseldorfer Rüstungsunternehmen fertige mehrere Bauteile sowie die Munition für die Leopard-Panzer. Nach Schätzungen der UBS könnte sich das zusätzliche Umsatzpotenzial aus Munition und Ersatzteilen für Rheinmetall bei 100 gelieferten Panzern auf geschätzte 1,4 Mrd. Euro belaufen. Damit wäre bei einer Marge von 25% ein operatives Ergebnis von 350 Mio. Euro verbunden.Diese Annahmen seien allerdings optimistisch, heiße es von der UBS. Laut Medienberichten wollten europäische Länder der Ukraine Panzer für zwei Bataillone, also rund 80 bis 90 Einheiten, liefern. Nicht alle davon würden aber vom Typ Leopard sein. Zudem gebe es auch noch andere Hersteller von Munition für Leopard-Panzer.Bei Rheinmetall laufe es aktuell rund: Die Auftragsbücher seien gefüllt, die Lieferungen an die Ukraine sollten ebenfalls einen positiven Effekt haben. Trotz der jüngsten Kursgewinne lasse auch die Bewertung noch immer Luft nach oben. "Der Aktionär" rate die Gewinne laufen zu lassen. Das Kursziel laute 250 Euro, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.01.2023)