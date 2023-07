Börsenplätze Rheinmetall-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

252,50 EUR -0,75% (25.07.2023, 18:26)



XETRA-Aktienkurs Rheinmetall-Aktie:

253,30 EUR -0,71% (25.07.2023, 17:35)



ISIN Rheinmetall-Aktie:

DE0007030009



WKN Rheinmetall-Aktie:

703000



Ticker-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RHM



NASDAQ OTC-Symbol Rheinmetall-Aktie:

RNMBF



Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (25.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) unter die Lupe.Nachdem Verteidigungsminister Boris Pistorius jüngst angekündigt habe, die Beschaffung von Munition zu priorisieren, gebe es nun weitere News. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wolle bei Rüstungsexporten Genehmigungsverfahren beschleunigen. Für die Rheinmetall-Aktie, dessen Lage sich gerade zuspitze, könnte das neue Impulse liefern.Das beschleunigte Genehmigungsverfahren für Rüstungsexporte solle für Lieferungen an ausgewählte EU- und NATO-Partner sowie enge Partnerländer gelten. Das habe das Wirtschaftsministerium am Montagabend in Berlin mitgeteilt. Über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle sollten demnach "kurzfristig" Maßnahmen eingeführt werden, um bei der Exportkontrolle Verwaltungsprozesse deutlich zu beschleunigen. Konkret sollten Entscheidungen nicht mehr in Form einer Einzelfallentscheidung ergehen, sondern stärker gebündelt als so genannte Allgemeinverfügungen. Dies solle von September an gelten.Aus Kreisen des Ministeriums habe es geheißen, die Verfahrenserleichterungen würden nicht für die Ukraine gelten. Für die Ukraine gebe es bereits Sonderregelungen, so dass Verfahren prioritär behandelt und damit schnell genehmigt würden.Auch wenn ein beschleunigtes Genehmigungsverfahren Rheinmetall zugutekommen dürfte, habe die Aktie von der Meldung auf kurze Sicht nicht profitieren können. Dennoch bleibe es hochspannend. Seit Anfang April konsolidiere das Papier auf hohem Niveau in Form eines Dreiecks. Inzwischen laufe der Titel in die Spitze dieser Formation, wodurch ein Ausbruch immer wahrscheinlicher werde. Glücke es, die obere Begrenzung bei rund 256 Euro zu überwinden, warte mit dem Jahreshoch der nächste charttechnische Widerstand.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link