Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (05.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Rheinmetall habe am heutigen Dienstag mit einem Plus von 0,5 Prozent zu den zehn besten Werten des Tages im DAX gehört. Das Rüstungsunternehmen habe erstmals Munition für den Flugabwehr-Panzer Gepard an die Ukraine geliefert.Warburg Research habe indes seine Kaufempfehlung bestätigt, aber auch auf Risiken hingewiesen. Eine erste Charge sei auf den Weg gebracht worden, habe das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mitgeteilt. Es sollten weitere Chargen folgen, bis Jahresende insgesamt 40.000 Schuss. Der Bund bezahle die Munition, er habe der Ukraine bereits 46 Gepard-Panzer überlassen und sechs weitere zugesagt. Insgesamt habe Rheinmetall einen Auftrag über 300.000 Gepard-Schuss bekommen. Die Produktion sei aufwendig gewesen, weil die Munition des bei der Bundeswehr längst ausrangierten Flak-Panzers teilweise neu habe entwickelt werden müssen.Die Fertigung sei im Rheinmetall-Werk im niedersächsischen Unterlüß. Die Gepard-Munition bestehe je zur Hälfte aus zwei Typen: Einmal gehe es um sogenannte Sprengbrandmunition, mit der feindliche Drohnen, Helikopter und Flugzeuge vom Himmel geholt werden sollten. Außerdem stelle Rheinmetall Unterkalibermunition mit Schwermetall-Pfeilen her, die sich zum Einsatz gegen gepanzerte Fahrzeuge eigne.Das Analysehaus Warburg Research habe die Einstufung für Rheinmetall auf "buy" mit einem Kursziel von 292 Euro bestätigt. Analyst Christian Cohrs beziehe sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf einen Bericht des "Handelsblatt", demzufolge dem neuen deutsch-französischen Kampfpanzer das Aus drohe. Angesichts der Summen, die als potenzielles Auftragsvolumen auf dem Spiel stünden, überrasche es nicht, dass die beteiligten Parteien gefeilscht hätten. Allerdings könne ein Scheitern des Projekts nicht ausgeschlossen werden. Aktuell dürfte der Bericht sich aber kaum auf den Aktienkurs auswirken.Anleger bewahren die Ruhe und setzen weiter auf steigende Kurse, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Rheinmetall-Aktie. (Analyse vom 05.09.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Derivate auf Rheinmetall befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.