Kurzprofil Rheinmetall AG:



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) wurde im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenbaufabrik Aktiengesellschaft" gegründet. Heute steht die börsennotierte Rheinmetall AG als integrierter Technologiekonzern für ein substanzstarkes, international erfolgreich operierendes Unternehmen, das mit einem innovativen Produkt- und Leistungsspektrum auf unterschiedlichen Märkten aktiv ist.



Als namhafter Entwicklungspartner und Direktzulieferer der globalen Automobilindustrie und als führendes internationales Systemhaus für Sicherheitstechnologie greift Rheinmetall gestützt auf die hohe Expertise in seinen Basistechnologien langfristige Megatrends auf, identifiziert zukunftsfähige neue Märkte mit hohem Wachstumspotenzial und entwickelt innovative Lösungen für eine sichere und lebenswerte Zukunft. Die Ausrichtung auf Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Rheinmetall-Strategie. Bis 2035 will das Unternehmen CO2-Neutralität erreichen. (13.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rheinmetall-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Erneut deutlich nach oben gehe es zum Wochenstart bei der Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall. Das Papier gewinne am späten Vormittag 2,4 Prozent auf 280,10 Euro und sei damit vor der Commerzbank und Siemens Energy derzeit der stärkste Wert des Tages im DAX. Rheimetall profitiere dabei von einem Bericht der "Bild am Sonntag" (BamS).Dem Bericht der BamS zufolge wolle Deutschland die Militärhilfe für die Ukraine im kommenden Jahr verdoppeln. Die BamS berufe sich dabei auf Qullen im Bundesverteidigungsministerium. Die Ampel-Koalition habe sich für 2024 auf die Summe von 8 statt 4 Milliarden Euro geeinigt, heiße es in dem Bericht.Sprecher des Verteidigungsministeriums und des Bundesfinanzministeriums hätten sich auf Anfrage inhaltlich nicht zu dem Bericht geäußert und auf die noch laufenden parlamentarischen Verfahren verwiesen. Am Donnerstag berate der Haushaltsausschuss des Bundestages in der sogenannten Bereinigungssitzung über die endgültigen Ausgaben für 2024.Die BamS habe den SPD-Haushaltsexperten Andreas Schwarz (SPD) mit den Worten zitiert: "Die Verdopplung der Militärhilfe ist richtig und wichtig. Damit wird unser Versprechen an die Ukraine mit dem nötigen Geld hinterlegt. Dass wir so auch noch die Nato-Quote mit 2,1 Prozent erfüllen, ist ein großer Erfolg der Ampel." Die Nato-Länder hätten sich dazu verpflichtet, mindestens 2 Prozent ihres jeweiligen Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung zu investieren.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Rheinmetall-Aktie. Seit der Empfehlung des "Aktionär" im August 2022 liege die Aktie bereits 74 Prozent in Front. "Der Aktionär" setze auch im Hebel-Depot auf weiter steigende Kurse. (Analyse vom 13.11.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Derivate auf Rheinmetall befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.(Mit Material von dpa-AFX)